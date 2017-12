Remontowaliśmy od A do Z stary lokal w kamienicy z lat 30. Pracę przeprowadziliśmy wspólnie ze znajomymi. Na początek skuliśmy stare tynki, zerwaliśmy podłogi, przerobiliśmy stare przejścia, później przeszliśmy do zrobienia nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Następnym krokiem było wymurowanie kilku ścianek działowych, zamurowanie starego otworu drzwiowego. Później były tynkowanie. Okazało się, że tynki popękały, ponieważ ich warstwa była z agruba, w niektórych miejscach nawet 10 cm (chcieliśmy wyrównać ściany). Kolejnym krokiem było zrobienie ogrzewania podłogowego wraz z ociepleniem podłogi styropianem gr. 15 cm. Później było wypożyczenie agregatu do wylewek Mixokreta i zrobienie wylewek, oczywiście żeby nie było zbyt nudno, walczyliśmy z olbrzymią wilgocią (pomieszczenia nie były ogrzewane przez co najmniej 20 lat). Po wyschnięciu wylewek nastąpiło kładzenie płytek, paneli i wykończenie dwóch bardzo małych łazienek 1 x 4 m. Później już sama przyjemność: malowanie, układanie paneli, montaż drzwi i i meble ;)

Chciałbym dodać że przez cały okres remontu równocześnie pracowaliśmy, remontowaliśmy i zaocznie studiowaliśmy. Mieliśmy plany, żeby skończyć remont przed naszym weselem, które odbyło się 17 czerwca tego roku, ale jak to w starej kamienicy - non stop pojawiały się nowe problemy, cokolwiek się ruszy, trzeba jeszcze bardziej to rozgrzebać. Remontowaliśmy wspólnie ze znajomymi, pracę wykonaliśmy samodzielnie, jedynie wujkowie nam pomogli przy tynkach i firma montażowa wykonała meble kuchenne. Największy problem stanowiło dla nas skręcanie mebli - kilkadziesiąt paczek i zgubiona instrukcja obsługi ;)