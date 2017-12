Podjęliśmy się remontu wraz z przebudową mieszkania w budynku z 1908 roku, w stylu niemieckiego secesyjnego landhausu. Pierwotnie budynek pełnił funkcję kliniki, dlatego pokoje naszego mieszkania były długie (cały trakt dł. 9,3 m) dość wąskie (3,12 m), dostosowane do układu łóżek, a 58-metrowe mieszkanie ma tylko dwa okna! W okresie powojennym dom podzielono na bardzo niefunkcjonalne mieszkania. Nasze mieszkanie umieszczone jest w połowie wysokości, na poddaszu. Największym wezwaniem było doświetlenie ciemnej kuchni oraz podzielenie jednego z pokoi ścianką po to, aby uzyskać sypialnię i pokój dzieci. Skomplikowane wejście przez kuchnię i brak przedpokoju były kolejnymi mankamentami mieszkania. W zasadzie remont obejmował wszystko oprócz okien wymienionych przez poprzednich właścicieli. Wymieniliśmy wypełnienia stropów na wełnę, ociepliliśmy mieszkanie na poddaszu, wymieniliśmy wszystkie instalacje wraz z pionami i WLZ, wykonaliśmy c.o. wraz z piecem gazowym. Wykonaliśmy pion i-s, zerwaliśmy podłogi, zburzyliśmy ściany od strony korytarza, zburzyliśmy ścianę między kuchnią a salonem, wydzieliliśmy przestrzennie strefę wejścia, skuliśmy wszystkie tynki. Odtworzyliśmy drzwi wejściowe wg zachowanych, całość stolarki została zaprojektowana i wykonana indywidualnie oprócz oryginalnych rodzinnych czarnych mebli z pocz. XX wieku oraz stołu, który został poddany renowacji. Ściana ceglana została oczyszczona, a słupy odsłonięte i wyeksponowane. Z powodu braku naturalnego światła utrzymaliśmy biało-kremową kolorystykę. Zachowaliśmy naturalny wygląd szachulcowej ściany i słupów. Dodatkowo kolorystyka podłogi optycznie dzieli przestrzeń i wyznacza funkcję. Remont trwał długo, ale efekt został osiągnięty, wreszcie światło wpada do wnętrza, doświetla kuchnię, a nawet wydzielony przedpokój.