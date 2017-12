Jeżeli szukają Państwo "katalogowego" wykonania, to niestety ten projekt Państwa nie zainteresuje. Remont trwał od marca do września i wykonywałam go w 85% samodzielnie. Chciałam zachować stare drewniane podłogi oraz drzwi, jak również wyciągnąć cegłę, gdzie tylko się da. Zależało mi również na wprowadzeniu surowości do ciepła drewna. Oczywiście też koszta były mocno okrojone :) dlatego wszelkie mankamenty łączeniowe zasłoniłam sznurami jutowymi, które są tańszą opcją cokołów i wszelkich listew. Również cokoły w pokojach został wykonane z naturalnego drewna, którego obróbka zajęła mi wieki :D Nie chciałam mieć mieszkania "z katalogu", tylko z duszą. Teraz wiem, co bym w nim zmieniła i jak poprowadziłabym inaczej remont.