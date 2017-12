Wszystko, co zadziało się w tym pokoju, jest wynikiem partycypacji w projekcie mojej córki. Współuczestniczyła także przy wyborze materiałów, kolorystyce. Na bieżąco modyfikowałyśmy wstępne założenia. Fachowców potrzebowałyśmy jedynie do grzejnika, elektryki i sufitu podwieszanego. Najtrudniejszym zadaniem było spięcie budynku, ponieważ ściana szczytowa odchodziła. Wszystko, co tu się zadziało, robiłyśmy razem. Pomagał też syn lat 8. Pokój należy do 9-latki, która zapatrzona jest w świat przyrody, góry i jeziora, lubi malować, rysować, uczy się gry na gitarze i tańca nowoczesnego. Remont trwał przeszło rok i polegał na wydzieleniu 2 odrębnych pokoi z jednego dużego. Powstały pokój ma 12 mkw. Krzesło i laptop mamy dzięki gminie i stypendium na edukację. Meble dostaliśmy, wymagały jedynie liftingu. Lampy kupiłyśmy na wyprzedaży, miały być w jadalni, tu jednak dużo lepiej się sprawdziły. Jedynie brakuje regału do wnęki garderoby, ale budżet w tej chwili się wyczerpał. Co było ważne, by wykorzystać nasze zasoby maksymalnie, jak to tylko możliwe. I dałyśmy radę:))) Blat bukowy dostałyśmy od mamy, był wyspą w jadalni. Przerobiłam go na wnękę i biurko, pierwszy raz używając piły tarczowej, tak do blatu jak do cięcia płyt OSB na ścianki działowe. Szlifowaniem ścian i blatów zajęły się dzieci. Malowaliśmy razem. Projekt modyfikowany był często, zmieniał się wraz z materiałami, jakie dostaliśmy (blat, meble). Początkowo łóżko miało być na podeście, biurko niezintegrowane ze ścianą. Trzeba było wymyślić coś do zamaskowania prętów spinających budynek. Córka czuje się częścią tego miejsca. Jest to jej prywatny świat, którego do tej pory jej brakowało. Przez ten projekt chce powiedzieć Państwu, że nic nie jest niemożliwe.