Remont dwupoziomowego mieszkania z lat 60. we Wrocławskim Mezonetowcu. Mieszkanie o pow. 68,5 m2 nie remontowane prawdopodobnie od momentu oddania do użytkowania i tym samym zachowane w prawie oryginalnym stanie. Świetnie zaprojektowany układ mieszkania oraz użyte jak na tamte czasy wysokiej jakości materiały spowodowały, iż prace projektowe i remontowe skoncentrowały się głównie na przywróceniu pierwotnego układu mieszkania oraz renowacji istniejących elementów wykończenia i wyposażenia wnętrza. W pierwszej kolejności usunięto postawioną prawdopodobnie w ostatnich latach ścianę z karton-gipsu wydzielającą salon od reszty mieszkania oraz ukrywającą w znacznym stopniu interesującą formę „wiszących” schodów. Umożliwiło to powrót do pierwotnego założenia podziału mieszkania na strefę dzienną i nocną (wspólną i prywatną) oraz znaczne doświetlenie całego parteru. W przeciągu 6 tygodni gruntownej lub częściowej renowacji zostały poddane stolarka drzwiowa, ramy okien, parkiety, barierki schodów, grzejniki oraz pozostałe we wnętrzu drewniane fragmenty zabudowy meblowej (w kuchni i przedsionku mieszkania). Uzupełniono brakujący bakelitowy osprzęt elektryczny. Skompletowano lampy i meble z lat 60. i 70. oraz dodano elementy nowe, ale nawiązujące swoją formą do stylistyki tych lat. Generalnemu remontowi została poddana łazienka i kuchnia. W łazience mimo dużych ubytków udało się zachować oryginalną mozaikę. W kuchni zaprojektowanej w stylu zupełnie już współczesnym udało się natomiast zachować boczne szafki drewniane. W ostatnich miesiącach wrocławski galeriowiec zaprojektowany w latach 50. przez zespół architektów wrocławskiego Miastoprojektu doczekał się wpisu do rejestru zabytków i czeka na generalny remont.