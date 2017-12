Pod koniec 2015 roku rozpoczęliśmy generalny remont domu z końca okresu autonomii galicyjskiej. Oczywiście kupując ten dom, nie spodziewaliśmy się takiego zawilgocenia murów, zgniłych desek pod podłogą i takiego horrendalnego zakresu prac. Część remontu obejmowała utworzenie łazienki, która dotąd znajdowała się w ganku przy wejściu. W tym celu w korytarzu zamurowano dotychczasowe wejście do przechodniego pomieszczenia służącego jako pralnia i pomieszczenie gospodarcze. Utworzono za to nowe wejście obok i wytyczono korytarz prowadzący do sypialni i nowej łazienki. Okno w nowej łazience było osadzone zbyt nisko, by można było zainstalować pod nim funkcjonalną umywalkę. Wymieniliśmy je na nowe kilkanaście centymetrów krótsze, trójszybowe i o węższym profilu. W łazience o powierzchni 11,4 m2 wyznaczyliśmy obszerny prysznic walk in 180 x 120 cm i osobną toaletę 120 x 155 cm z drzwiami przesuwnymi. Samodzielnie zaprojektowaliśmy szafkę pod podwójną umywalkę, którą wykonano z klejonego drewna dębowego. W wąskiej przestrzeni między ścianką korytarza zdecydowaliśmy się umieścić wannę dł.150 cm, która okazała się bardzo praktyczna, bo szybko się zapełnia wodą. Ściana nad wanną i w prysznicu wyłożona została płytkami z kamienia. Pozostałe ściany pomalowano na biało farbą do łazienek. Łazienka ogrzewana jest przez ogrzewanie podłogowe i jeden grzejnik. Podobnie jak w całym domu, również w łazience podłoga jest wyłożona litą deską dębową 20 mm, dzięki czemu przez cały rok możemy cieszyć się uczuciem ciepła pod stopami. Tymi samymi olejowanymi deskami podłogowymi wykończyliśmy bok wanny. Połączenie bieli, szarego kamienia i naturalnej dębowej podłogi daje niezwykle ciepły i harmonijny odbiór. Dodatkowo, by doświetlić korytarz przed łazienką. zastosowaliśmy ściankę z luksferów, a w toalecie świetlik.