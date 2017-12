Wyremontowałem dom, który dostałem od moich rodziców po moich dziadkach, dom pobudowany był w 1933 roku. Do czasu remontu użytkowaliśmy działkę jako rekreacyjną, mieszkaliśmy w nim tylko w dni wolne od pracy. Wykonaliśmy remont całego domu wraz z przeróbką garażu na pomieszczenie mieszkalne. Remont polegał na demontażu okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonano tynki wewnętrzne, instalacje c.o., wymienionao ogrzewanie z pieców kaflowych na kotłownię gazową. Wymieniono instalacją wodno-kanalizacyjną na nową wraz z armaturą i instalację elektryczną w kuchni. Wymieniona kuchnia węglowa na gazową. We wszystkich pomieszczeniach na ścianach położono gładź i farbę lateksową. W łazience na podłodze ułożono terakotę, a na ścianach glazurę, w przedpokoju na podłodze położona terakotę - przedłużenie z łazienki. W garażu wykonałem posadzkę, w miejsce wrót wstawiłem okno, a pod oknem zrobiłem mały taras, gdzie można w zacisznym miejscu wypić kawę lub herbatę i zjeść obiad. później kolację pod gwiazdami. Aranżacja to pomysły mojej żony, a wykonanie było moje z pomocą kolegów. w 21 rocznicę naszego ślubu przeprowadziliśmy się do swojego nowo wyremontowanego domu. Na wiosnę planujemy zagospodarować działkę w nowe drzewa i rośliny ozdobne.