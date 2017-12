Głównym powodem zmiany aranżacji minisalonu była potrzeba posiadania większej domowej biblioteczki. Największa ściana wydawała nam się najlepszą opcją. Biblioteczkę wykonał nam przyjaciel ze szkolnych lat. Uznaliśmy, że kolor biały będzie uniwersalny, niezależnie od koloru ścian. W końcu stwierdziliśmy, że może jednak przemalujemy ściany na jasny kolor. To była nasza najlepsza decyzja :) Potem zmieniliśmy panele i zamieniliśmy rogówkę na sofę, fotel i fotel bujany. Dzieciom bardzo zależało na takim bujaku, więc zaryzykowaliśmy i bardzo się z tego cieszymy. Kolor zasłon wybierał syn. Nie chciał, by wszystko było w bieli :) A teraz na święta kupiliśmy długie lampki i owinęliśmy biblioteczkę, by nadać jej wieczorem magiczny wygląd, no i zaakcentować naszą dumę. I pomyśleć, że miała być tylko biblioteczka... :)