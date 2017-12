Kompleksowy remont salonu, wyrównanie ścian gładzią szpachlową, wyszlifowanie, położenie paneli (dąb sydney naturalny) na starym, zniszczonym, nie do uratowania parkiecie, odmalowanie salonu na dwa kolory: zielony (dzikie pnącza - dulux) i szary (zimowa cisza - dulux). Salon przed był ponury i ciemny, teraz jest przytulny i klimatyczny, ale nie katalogowy. Jesteśmy parą młodych ludzi, za pasem przygotowania do ślubu, zaczęliśmy remont pomieszczenia, w którym spędzamy najwięcej czasu i wreszcie czujemy się komfortowo. Wszystko robiliśmy sami, nie było ekipy remontowej, z czego jesteśmy bardzo dumni. W pokoju jest tzw. wnęka, nie garderoba, ale pomieszczenie schowane za ażurowymi drzwiczkami, które chowają się za ścianę - na jakieś pudła, drobiazgi, ponieważ nie chcieliśmy zagracać tego pokoju zbędnymi rzeczami. Oświetlenie jest ciepłe, co dodaje naszym zdaniem uroku i klimatu. Meble kupiliśmy nowe z Abra Meble, jesteśmy z nich zadowoleni, bo czekały od pół roku, zanim z sypialni przeniesiemy je na właściwe miejsce. Całkowity czas od pomysłu aż po koniec naszej metamorfozy to blisko miesiąc. Pod oknami nie udało nam się zabudować wystających rurek od ogrzewania, więc na chwilę obecną zakryte są zasłonami, ale myślimy nad tym. Podsumowując, chcieliśmy wraz z partnerem urządzić prosty, nowoczesny, ale nie nudny ani zimny salon, modny ale nieoklepany.