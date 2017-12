Dwupokojowe mieszkanie, o powierzchni 64 m2 z dużym balkonem na II piętrze w secesyjnej kamienicy z 1908 roku w centrum miasta zakupiłam w grudniu 2016 roku. Remont trwał kilka miesięcy. Zdecydowałam się na odtworzenie wszystkiego, co było możliwe. Okna skrzynkowe (11 sztuk) były czyszczone z farby olejnej. Podłogi były przykryte panelami, w całym mieszkaniu, 11 okien drewnianych starych skrzynkowych, w ścianie odkryłam stare rozsuwane w ścianę. Podobne wstawiłam do sypialni i łazienki, aby nawiązać do całości. Heksagonalne płytki w przedpokoju i kuchni to nawiązanie do starych płytek z balkonu. Na razie mieszkanie urządziłam w większości z mebli, które pozostały mi po poprzednim właścicielu, takich jak stół z krzesłami wraz z komodami i witryną. Mam pomysł, jak je zmienić i przemalować. Drzwi przesuwne stare są na razie tylko pozbawione farby olejnej. W planie już w przyszłym roku mam zamiar je pomalować. Podłoga w salonie to bardzo stary parkiet, pod spodem na klepkach napisy Landsberg. Biorąc pod uwagę, że w latach 50. w salonie była sala sądowa, bo budynek był siedzibą sądu karnego, podłoga była bardzo zniszczona. Ale bardzo dobry parkieciarz doprowadził ją do stanu widocznego na zdjęciach. Parkiet został zaolejowany. W mieszkaniu wyburzałam dwie ściany w przedpokoju oraz między kuchnią i przedpokojem. Zamieniłam miejsce kuchni z pokojem. Aby to zrobić, trzeba było zdjąć wszystko, aby (stropy drewniane) przeprowadzić wodę i kanalizację z odpowiednim spadkiem. Kuchnia jest mała ok. 8 m2, półotwarta na salon, ale bardzo ustawna i jasna. Bardzo mała łazienka, o powierzchni 3 m2, ale znalazłam na wszystko miejsce. Mieszkanie jest od strony południowej, bardzo słoneczne. Ma atmosferę i przytulność. Urządzone zostało na miarę moich obecnych możliwości.