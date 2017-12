Już na wstępie pragnę nadmienić, że całą elewację i wszystkie prace z nią związane robiła dwójka osób: ja i mój brat. Najpierw zostały wykonane prace remontowe przy budynku gospodarczym. Ponieważ ani ja, ani mój brat nigdy nie mieliśmy do czynienia z tynkiem kładzionym natryskowo, budynek gospodarczy posłużył nam jako test.

Kolejność wykonywania prac: Dom liczący 100 m2 został oklejony styropianem szarym o szerokości 15 cm. Nie mocowaliśmy go na kołki, a jedynie na sam klej. Delikatne szparki pomiędzy kawałkami styropianu zostały wypełnione pianką. Na wnętrza okien oraz pod parapety został użyty styropian o szerokości 5 cm.

Na styropian został pociągnięty klej wraz z siatką. Tak przygotowaną powierzchnię po wyschnięciu można było gruntować. Kolor gruntu jest taki sam jak tynku, a w miejscach, gdzie później była przewidziana imitacja kamienia, grunt został położony dwukrotnie, gdyż mając służyć za fugę w kamieniu, musiał dobrze pokryć klej.

Po zagruntowaniu i wyschnięciu powierzchni nadszedł czas na ukształtowanie powierzchni, na której miała znajdować się imitacja kamienia. Kształt tworzył się sam podczas naklejania szablonów. Kolejnym krokiem było dokładne oklejenie folią miejsc, które w późniejszym terminie miały być pryskane innym kolorem niż reszta ścian.To było strasznie pracochłonne. Gdy pokrycie natryskiem jasnej części domu zostało ukończone znów trzeba było czekać na to aż farba wyschnie. Kolejnego dnia czekało nas oklejanie folią części już natryskanej, gdyż przyszła kolej na nałożenie natrysku – imitacji kamienia. Znów kilka godzin zabawy z folią. Po ukończeniu szablony kamienia zostały zerwane.

Na koniec została podmurówka, kolejność wykonywania prac była identyczna jak przy reszcie domu, jedynie użyty styropian to 5 cm.

Poza pracami na zewnątrz, został również ocieplony strych watą szklaną.

Efekty: po pierwszym rachunku za gaz mogę stwierdzić wstępnie, że inwestycja się opłacała. Biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku o tej porze mieliśmy mniej więcej zbliżoną pogodę rachunek przyszedł proporcjonalnie niższy. Drugą sprawą jest to, że na piętrze temperatura zawsze kształtowała się o jakieś 2 stopnie niżej niż na parterze, prawdopodobnie ze względu na to, że ciepło uciekało przez sufit. Aktualnie temperatura zarówno na górze, jak i na dole domu jest identyczna, można zatem uznać, że wata szklana zdała egzamin. Jestem dumna z siebie i z mojego brata, gdyż wykonaliśmy kawał dobrej roboty, tym bardziej że nie było nawet jednego elementu, w którym ktokolwiek by nam pomógł, wszystko sami :) - całość cieszy ogromnie :)