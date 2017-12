Metamorfoza starej łazienki w nową. Prace zostały rozpoczęte od rownania ścian i przygotowania podłoża pod okładzinę z glazury color. Przed przystąpieniem do układania trzeba było wykonać hydroizolacje oraz ustawić odpływ liniowy w brodziku. Następnie zalać wylewka betonową listwę. Do wykonania był też sufit podwieszany oraz cała elektryka i hydraulika na nowo. Do zabudowania i obłożenia był też zestaw podtynkowy WC. Ciekawostka było zrobienie wyłazu w podłodze i zamaskowanie go ponieważ jest tam wiele połączeń wodnokanalizacyjnych.