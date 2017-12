Wykorzystałam nieużytkowe pomieszczenia znajdujące się najbliżej mojego pokoju na stworzenie i wyodrębnienie kuchni, łazienki, odrębnego wejścia do domu oraz sypialni. Ponadto z małego balkonu powstał duży taras. Z pokoju około 30 m2 powstało w połączeniu z wymienionymi nieużytkowymi pomieszczeniami około 75 m2 z tarasem. Wykorzystałam wąskie nieużytkowe poddasze znajdujące się obok pokoju dziennego, wybijając otwór w ścianie, i zrobiłam w otwartej przestrzeni aneks kuchenny pod skosem oraz łazienkę także pod skosem. W opisywanej części powstało również osobne wejście do remontowanej części domu. Ponadto z nieużytkowanego pomieszczenia na poddaszu nad pokojem dziennym powstała sypialnia około 25 m2 ze skosem. Aby zrobić wejście, wykuto część sufitu i zamontowano dębowe schody. Z pokoju dziennego oraz opisywanego wcześniej wejścia głównego do domu można wyjść na około 16-metrowy taras, który powstał z małego standardowego balkonu. Z uwagi na brak funduszy cały pomysł, projekt oraz sporą część prac wykonałam sama z pomocą braci i taty. Wyburzanie ściany, ocieplanie i zabudowanie poddasza, wykonanie stelaża na półki w łazience czy okładanie ścian płytami gipsowymi. Płytki na ściany oraz w łazience kładł brat, taras wykonywali zatrudnieni fachowcy, schody stolarz. Jeszcze nie wszystko wygląda tak, jak sobie wymarzyłam, ale wszystko jest na dobrej drodze, mam nadzieję, że w nadchodzącym roku wszystkie braki zostaną zapełnione. W najbliższych planach schody zewnętrzne do tarasu i meble, drzwi do łazienki są w drodze :-)