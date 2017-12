W zeszłym roku kupiliśmy mały domek na Kaszubach. Mały, bo powierzchnia użytkowa to niecałe 100 m2. Zabawne, bo w trakcie załatwiania formalności urzędnicy byli przekonani, iż to jest dom wakacyjny, a nie całoroczny. Szukając nieruchomości, na początku sugerowaliśmy się powierzchnią, oglądaliśmy domy 200, 250 m2. Na ironię dom, który kupiliśmy, odbiega od wcześniejszych założeń, i to czysty przypadek, że właśnie taką nieruchomość wybraliśmy. Urzekł nas widok i lokalizacja - Kaszuby, cała reszta musiała się do tego dopasować :-). Dzięki temu przekonaliśmy się, jak mała powierzchnia może świetnie sprawdzać się w życiu. W tym roku przeprowadziłam całkowity remont. Remont dotyczy wszystkich wnętrz, dwie łazienki, salon, kuchnia i dwie sypialnie. Moją pasja jest projektowanie wnętrz + architektura zewnętrza, tworzenie dodatkowej przestrzeni, miejsca w ogrodzie, które staje się funkcjonalnym, przyjaznym przedłużeniem powierzchni mieszkalnej wewnątrz. W każdym budynku widzę potencjał i ekscytuje się na zmiany. Interesuje mnie funkcjonalność, praktyczność i przede wszystkie estetyka. Moim zdanie miejsce, w którym na co dzień przebywamy, przedmioty, którymi się otaczamy, wnętrze spójne, ciekawe, wpływa na jakość, komfort naszego życia, w myśl zasady otaczajmy się pięknem. Co chcę pokazać, jak pięknie można mieszkać w małym domku. Zaprojektowałam taras, z realizacji jestem bardzo dumna :-) Jest uzupełnieniem niewielkiej powierzchni wewnątrz i do tego ten widok.... :-)

Większość mebli wewnątrz przerabiałam sama, wykonałam również toaletkę z szufladami, które są ze skrzynek po winie. Również większość mebli na tarasie i huśtawki są wykonane na podstawie mojego projektu lub są przerobione.

W głównej sypialni skosy zostały wykorzystane na garderobę "dla niej i dla niego". Po środku przedzielona wysoka szafka z szufladami, podział jest również w niezależnym oświetleniu. Chcę tu pokazać możliwość praktycznego zagospodarowania każdego metra przestrzeni w małym domu. Garderoba zamykana jest przesuwnymi drzwiami, co dodatkowo nie ogranicza ustawiania mebli w sypialni.