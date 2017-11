1800 znaków to mało, by opisać, jak powstawały nasza kuchnia, salon i przedpokój. W niemal 100-letnim domu nie było nic poza wilgocią i smrodem. Wyburzyliśmy kilka ścianek, by uzyskać jak największą przestrzeń (nie mam zdjęć, ponieważ ostatnią rzeczą, na jaką miałam ochotę w pamiętny walentynkowy wieczór, było uwiecznianie nas stojących po kolana w gruzie), wybiliśmy otwory na duże okna oraz okno nadblatowe. Rozprowadziliśmy nowe instalacje wodne, energetyczne oraz ogrzewanie. Wylaliśmy nowe wylewki, całość ociepliliśmy. W miejscu, gdzie teraz stoi zabudowa, był wcześniej piec i komin (wszystko przenieśliśmy za ścianę). Postawiliśmy na nowoczesną biel. Ściany dzielącej kuchnię i salon nie dało się wyburzyć, więc została mocno zaakcentowana betonem architektonicznym (beton jest z odzysku, kupiliśmy go przy rozbiórce lokalu przemysłowego, sami docinaliśmy, by każdy fragment wykorzystać) oraz chrobotkiem reniferowym przyklejonym na płycie korkowej. Wszystkie prace wykonaliśmy sami, nie korzystaliśmy z pomocy projektanta (przy takiej inwestycji staraliśmy oszczędzać każdą złotówkę, przeznaczając zaoszczędzone pieniążki na inne wyszukane, mocne i niestety drogie akcenty, np. fotel, sofę i czajnik) - nawet meble kuchenne skręcaliśmy razem z zamawianych elementów. Na podłodze jest gres. Zwykłe grzejniki powieszone są w pionie i oklejone szkłem, by wyglądały na bardziej ekskluzywne (gotowe ze sklepu są dużo droższe). Pod oknami zamontowaliśmy grzejniki kanałowe, jak zwykle dużo taniej i po swojemu: drugie życie dostały stare fawiry pomalowane na czarno, wpuszczone w kanał, przykryte drabinką powstałą z ciętych profili aluminiowych nawlekanych na drut. Drugie życie dostał też okap, który okleiliśmy szkłem. Gwoździem programu jest szklany fotel i lustro na ścianie, na nim już nie oszczędzaliśmy, ale nie żałujemy :)