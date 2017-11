Remont to duże słowo ze względu na malutki budżet i znienawidzoną kuchnię, którą zastaliśmy po kupnie mieszkania w 2009 roku. Przyszedł czas na RENOWACJĘ. Kuchnia bardzo nieustawna ze względu na lewą ścianę, która nie jest prosta. Fundusze pozwoliły nam jedynie na odświeżenie tego, co już mamy. Pomalowaliśmy meble, kafelki i ściany. Kupiliśmy nowy blat i uchwyty, kilka dodatków. Jestem bardzo zadowolona z efektu mimo świadomości braków - w wyobraźni widzę szafki do sufitu płytsze, aby nie zabierały przestrzeni, zlewozmywak jednokomorowy, może nawet zmywarkę :) Problem jest z lodówką, ponieważ nie ma jej gdzie postawić, a marzyłby mi się blat pod oknem. Może uda mi się wygrać pieniążki na konkretny remont, jeżeli nie, to warto próbować. Na tę kuchnie czekałam 7 lat.