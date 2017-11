Łazienka do poważnego remontu od A do Z. W łazience trzeba było zerwać starą glazurę. Do wykonania było też skucie posadzki rozłożenie ogrzewania podłogowego i zalanie nową wylewką betonową. Wykonałem też przerobki hydrauliczne i elektryczne. Została położona nowa glazura i terakota. Został wykonany sufit podwieszany. Zamontowałem lustro. Następnie wszystko zostało zafugowane oraz ułożone zostały silikony. Ostatecznie pomalowałem sufit oraz wykonałem biały montaż po wcześniejszym zamontowaniu wanny.