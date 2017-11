Moja łazienka to był mój największy koszmar. Któregoś dnia podjęłam decyzję. Zrobię jej lifting. A co? Ja nie potrafię? No bo jak nie ja to kto :) Kupiłam aceton (do odtłuszczenia ścian), wałki, taśmę malarską, pędzle do malowania i farby V33 do płytek i do ścian. Wszystko sobie fajnie w głowie ułożyłam i zabrałam się do pracy. Najpierw usunęłam wszystko, co się dało. Zostawiłam łazienkę zupełnie pustą. Potem umyłam płytki ścienne i podłogowe wodą z detergentem. Następnie w ruch poszedł aceton. Jak już podłoże miałam przygotowane, to obkleiłam wszystko taśmą malarską i zabrałam się za malowanie sufitu i ścian. Następnie pomalowałam farbą do płytek wszystkie fugi. Farba schnie bardzo szybko, więc prawie z marszu zabrałam się za malowanie płytek na ścianach i podłodze. Potem przeszła kolej na misterne "kolorowanie" mozaiki na podłodze. Lubię proste i tanie rozwiązania, więc zamiast mebli łazienkowych zamówiłam sobie zwykłe skrzynki drewniane i je pomalowałam na biało-szaro. Cała metamorfoza trwała dokładnie tydzień (malowanie w weekend). Koszt to maks. około 350 zł. Efekt przerósł moje oczekiwania. Starałam się zrobić to najdokładniej, jak umiałam. Cały remont przeprowadziłam zupełnie sama i to napawa mnie niesamowitą dumą. Lubię moją nową łazienkę.