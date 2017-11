Dla bardzo miłych ludzi z Mysłowic zaprojektowaliśmy rozbudowę i przebudowę ich domu rodzinnego. Głównym założeniem projektu było przywrócenie tożsamości poprzez użycie lokalnego materiału jakim jest cegła i wpisanie przez to obiektu w istniejący kontekst kamienic jakie znajdują się w centrum Mysłowic. Nie jako odzyskanie jej dla miejskiej tkanki dla której dotychczas była obcym obiektem. Dzięki prostym zabiegom budynek zaczyna tworzyć z otoczeniem jeden spójny, miejski organizm. Proste formy i pierwotny materiał skomponowały się z istniejącym domem ale nie dominują go jednocześnie zupełnie odmieniając jego wygląd i strukturę. To udany przykład że przemyślane ale zdecydowane decyzje projektowe potrafią dać naprawdę fajne efekty. Dzięki nowym elementom budynek zyskał przyjazne przestrzenie dla życia i funkcjonowania domowników jak i odmienił wnętrze reminescencją materiału cegły i światła którego teraz jest duże więcej we wnętrzu. Obiekt zyskał zupełnie nowy charakter ale i ducha.