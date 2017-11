Pokój gościnny do tej pory był w niebieskim kolorze z fatalną, starą meblościanką. Kolorystyka i przypadkowe dekoracje sprawiały, że wydawał się ponury, jakby stale panował w nim bałagan. Po remoncie zyskał świeżość - w dosłownym tego słowa znaczeniu, pomalowaliśmy go na miętowy kolor. Meble są białe, powiększają pomieszczenie. Dodatki to ulubione szarości oraz pasujące do reszty zielenie. Gościom od razu śpi się tu lepiej.