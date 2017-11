Nasza dawna sypialnia z miejscem dla maluszka stała się teraz pokojem dwóch córek, a dawny pokój starszej pociechy zyskał miano sypialni. Dzięki temu dzieci mają swój kąt z zabawkami, a my choć niewielką, to przytulną i pozbawioną dziecięcych rzeczy sypialnię. Są tu nasze ulubione szarości i biele z kroplą niebieskiego. Nie były to może poważne zmiany, jednak nam poprawiły komfort codziennego życia :)