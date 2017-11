Wymienione jest wszystko, łącznie z instalacją wodną. Rury ocynk zmienialiśmy na PP. Podwieszany sufit z paneli plastikowych zmieniliśmy na płyty g-k. Rozebrana była też jedna warstwa ściany z cegły, ponieważ pomiędzy ścianami nie był zachowany kąt prosty, więc szybciej było zbudować nową z płyt GK, w której zostało wyprowadzone odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego. Przeróbka dotyczyła również instalacji c.o., zbiornik wyrównawczy przeniesiono na strych. Większość prac wykonali syn z mężem. Później do akcji wkroczył majster. Projekt nowej łazienki wymyśliłyśmy razem z córką. Jedynie upewniłyśmy się co do jej wyglądu, robiąc wizualizację w salonie płytek. Czas remontu to dni "wyjęte z życiorysu". Ale warto było. Jestem bardzo zadowolona z efektu. Jest jasno, trochę skandynawsko. Dodatkowo zrobiliśmy pralnię, więc pozbyłam się pralki z łazienki i to było najlepsze posunięcie. Płytki na ścianach są białe, natomiast ścianka za WC i blat pod umywalką wyłożone są tymi samymi płytkami drewnopodobnymi co podłoga. Aby dodać trochę koloru, wannę i ścianę nad umywalką zdobi mozaika. Drabinka to dzieło syna. Trochę "pazura" dodał plakat. Wygodne jest też duże lustro. Jestem dumna, bo myślę, że łazienka fajnie wygląda, a nie korzystałam z pomocy projektanta.