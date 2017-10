To nie może się udać - taka była nasza pierwsza myśl, kiedy zobaczyliśmy ten strych. Totalnie ogołocony z wszystkiego, a jeszcze kilka tygodni wcześniej to było mieszkanie. Pracownicy zerwali wszystko: stare instalacje, podłogi, wyburzyli ściany, co spowodowało, że w bardzo krótkim czasie załadowano 5 kontenerów na gruz. Została wielka przestrzeń… stare deski na podłodze i gonitwa myśli: co, gdzie, jak? Na szczęście doświadczenie architekta (ART PROJEKT Krzysztof Banasik) oraz własna inwencja twórcza sprawiły, że po trzech projektach i wiecznych „ale” powstał projekt. Wtedy przyszedł czas na budowlanych twórców. Adaptacja trwała długo, nawet za długo… No ale cóż, ciężko w dzisiejszych czasach o dobrego fachowca. Projekt projektem, ale zmiany zachodziły z prędkością światła, jak to na budowie… Byliśmy tam codziennie, patrząc, jak powstaje coś, co na początku doprowadzało nas do łez i złości, by z czasem zmienić się w coś, o czym marzyliśmy. Od zakupu poddasza do wprowadzenia minął rok. Marzyliśmy o otwartej przestrzeni, o oryginalnym wykorzystaniu każdej powierzchni. Zawsze lubiliśmy skosy i ich urok, ale niestety ich zagospodarowanie nie jest proste. Zależało nam na stworzeniu ciepłej atmosfery i aranżacji w klimacie drewna i starej cegły. Tak powstał ogromny salon z kuchnią i jadalnią , sypialnia, pokój biurowy, łazienka z wanną i prysznicem i kotłownia, bo budynek nie ma doprowadzonego centralnego ogrzewania ani gazu. Z czasem okazało się, że pomimo 140 m2 nie ma miejsca na zmieszczenie wszystkich rzeczy, a do tego w naszym życiu pojawiła się jeszcze Figa - kotka przybłęda. I tak powstał pomysł stworzenia pomieszczenia nad poddaszem. Nie za wysoko, więc został nazwany pokojem dla kota. Pokój ten w rzeczywistości pełni funkcje dodatkowej przestrzeni.