Jako grupa ochotników postanowiliśmy pomóc schorowanej matce, opiekującej się niepełnosprawnym synem poruszającym się na wózku iwalidzkim. Mieszkali w tragicznych warunkach - bez kuchni, łazienki, umywalki ani ciepłej wody, wśród opadających tapet i zwisających kabli elektrycznych. Pomieszczenia ogrzewano starym piecem kaflowym i westfalką. Dziś, po tygodniu ciężkiej pracy, ich dom zmienił się w środku nie do poznania. Na ścianach, sufitach i podłogach położone zostały płyty OSB (pod nimi wełna), jedno pomieszczenie zagospodarowaliśmy na łazienkę. Ekipa budowlana zrobiła od podstaw hydraulikę pod kątem wody, kanalizacji oraz ogrzewania c.o. Od darczyńców otrzymaliśmy m.in. nowe okna, piec c.o., grzejniki, środki na sfinansowanie m.in. przydomowej oczyszczalni ścieków. Sufity zostały pokryte cekolem i pomalowane. W łazience i pomieszczeniu zagospodarowanym na kotłownię położone zostały płytki, w holu zaś wykonano podjazd dla wózka inwalidzkiego. Konieczne było również postawienie nowego komina, bo stary nie nadawał się do dalszego użytkowania. Obecnie montujemy grzejniki, listwy wykończeniowe, zakładana jest elektryka, a także będą układane panele podłogowe. Na najbliższe dni planujemy także biały montaż i inne prace wykończeniowe oraz meblowanie tak, by pod koniec miesiąca przekazać klucze do odmienionego domu jego mieszkańcom :) Jeśli uważają Państwo, że wykonaliśmy dobrą robotę, będziemy szczęśliwi, jeśli otrzymamy nagrodę, którą można będzie przeznaczyć na dalsze prace remontowo-budowlane (trzeba zrobić elewację oraz położyć nowe pokryce dachowe). Pozdrawiam, Krzysztof Gdaniec - koordynator akcji