Nasze mieszkanie (70 m2) w chwili zakupu nadawało się do totalnego remontu. Konieczna była wymiana stolarki okiennej we wszystkich pomieszczeniach oraz drzwi wejściowych i pokojowych. Została zmieniona instalacja elektryczna i hydrauliczna. Na ścianach położyliśmy gładź, a w pokoju dziennym dodatkowo panele ścienne, pod którymi schowaliśmy kable. Na podłogach zastosowaliśmy panele podłogowe i płytki gresowe. Projektując nasze mieszkanie, zwracaliśmy uwagę na estetykę, ekologię i funkcjonalność. Staraliśmy się zachować jedną tonację barw oraz naturalne dodatki: skóra, drewno, kamień. W pokoju dziennym, przedpokoju oraz kuchni dominuje czerń na tle jasnych ścian. W pokoju dziennym stolik kawowy jest naszego projektu i wykonania. Na dwóch pieńkach sosnowych umieściliśmy panele drewniane z serii WOOD COLLECTION, które przykryliśmy szybą. Te same panele zastosowaliśmy na ścianie przy biokominku, który ogrzewa nas w chłodne wieczory. Myśląc o oszczędnościach, w całym mieszkaniu zastosowaliśmy energooszczędne oświetlenie ledowe na pilot oraz czujkę. Pokój dzienny zdobi również sufit podwieszany z oświetleniem ledowym i halogenowym. W części jadalnej lustrzany sufit odbija światło i powiększa przestrzeń. Aby zachować jak najwięcej wolnej przestrzeni, a zarazem pomieścić wszystkie niezbędne rzeczy, umieściliśmy w przedpokoju i sypialni 2 duże pojemne szafy w zabudowie. Szafa w przedpokoju ma lustrzane drzwi, w których można się przeglądać. Dekoracją w przedpokoju są bloczki betonowe, w których umieściliśmy biały grys oraz rośliny. Dodatkowo podświetlone ledami pełnią funkcję nocnego oświetlenia. Balkon dzięki zastosowaniu desek tarasowych, pergoli z pnącym bluszczem i doniczkami z ziołami, dużej donicy z borówką oraz fontannie ogrodowej daje nam namiastkę prawdziwego ogrodu.