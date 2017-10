Dom zakupiliśmy w 2008 roku. Od razu w nim zamieszkaliśmy, mimo że wymagał remontu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Najpierw skupiliśmy się na remoncie wewnątrz. Po skończeniu parteru podjęliśmy decyzję o adaptacji poddasza, jednak to wymagało przebudowy dachu. Pierwsze konsultacje z projektantem odbyły się jesienią 2015 roku. W marcu 2016 otrzymaliśmy projekt i niezbędne dokumenty do rozpoczęcia remontu. Od razu przystąpiliśmy do prac porządkowych i wstępnego wyburzania ścian wewnętrznych na poddaszu. Firma ciesielsko-dekarska rozpoczęła pracę w sierpniu. Przebudowa dachu zajęła im miesiąc. Została wymieniona cała konstrukcja dachu wraz z dachówką oraz wymurowano nowe ściany kolankowe i szczytowe. Po zakończeniu przebudowy dachu udało się jeszcze wymienić wszystkie okna, a dalsze prace musiały poczekać do wiosny z powodu złej pogody. W maju 2017 rozpoczęliśmy prace przy elewacji. Zastosowaliśmy styropian grafitowy 15 cm o współczynniku przenikania 0,31 aby nie tylko poprawić wygląd estetyczny naszego domu, ale także aby obniżyć koszty utrzymania. Po zakończeniu prac przy elewacji zdecydowaliśmy się na wybrukowanie podwórka. Teraz nasz dom jest nie tylko piękny, ale także ekonomiczny.