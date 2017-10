Remont łazienki, której poprzedni wystrój pamiętał początek lat 90. Łazienka znajduje się w mieszkaniu na parterze, w krakowskiej kamienicy z lat 60. Przylega do nieogrzewanej klatki schodowej, co w zimie powodowało znaczną ucieczkę ciepła, a także skraplanie pary wodnej na tej ścianie. Instalacje wewnętrzne były wykonane w latach 60. i od tej pory nie były modernizowane. Jedyną nową instalacją był zasobnik c.w.u., zamontowany przy okazji wymiany kotła gazowego w 2013 r. Remont polegał na poprawie zarówno aspektów estetycznych, jak i praktycznych i funkcjonalnych. Zdemontowano wszystkie urządzenia sanitarne, skuto płytki z podłogi i dwóch ścian. Wybudowano przedścianki g-k na trzech ścianach: od strony klatki schodowej z ociepleniem 5 cm wełną mineralną, od strony zasobnika (w celu ukrycia rur wodociągowych) oraz od strony umywalki i miski toaletowej, żeby ukryć stelaż i elementy podtynkowe baterii prysznicowej. W podłodze wykonano wodne ogrzewanie podłogowe. Posadzkę wykończono płytkami gresowymi z graficznym wzorem. Ściany zostały wykończone powłoką malarską w systemie Tikkurila Luja do pomieszczeń mokrych (żółte ściany) oraz farbą zmywalną (białe ściany). Duże lustro optycznie powiększa przestrzeń. Żółte, słoneczne ściany łazienki sprawiają, że wnętrze jest przyjazne, pełne dobrej energii. Rysunek czarnych wzorów na posadzce dodaje wnętrzu komiksowego charakteru. Prysznic wykonany w posadzce, posiada odpływ ścienny o bardzo dużej przepustowości, dzięki czemu kąpiel jest komfortowa. Podtynkowa bateria prysznicowa w minimalistycznym zestawie idealnie wpisuje się w prosty design wnętrza. Pralka i zasobnik c.w.u. zostały ukryte w szafce, a drzwi i meble zostały wykonane na indywidualne zamówienie. Teraz przestrzeń łazienki jest uporządkowana i efektowna.