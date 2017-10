Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarskiego. Źrebięciarnia to jeden z najładniejszych budynków naszego zabytkowego gospodarstwa. Został wybudowany w 1874 r. i jak sama nazwa mówi był domem dla źrebaków. Ujął nas urok tego budynku i postanowiliśmy wyremontować go i przekształcić w kawiarnię i sklep z lokalnymi produktami- przetworami z naszego gospodarstwa. Podczas projektowania zależało nam na zachowaniu starych elementów budynku, natomiast wszystko co nowe miało nawiązywać do materiałów sprzed 100 lat: naturalny kamień, lite drewno, cegła ceramiczna, stal... Remont obejmował: drenaż piwnicy, osuszenie ścian fundamentowych, osuszenie i oczyszczenie murów ceglanych, wyburzenie wtórnych dobudówek, przywrócenie starych otworów okiennych, skucie tynków wewnętrznych na stropach i ścianach, wybudowanie ścian wewnętrznych z cegieł, wycięcie otworów w stropach i zamontowanie nowej, trzykondygnacyjnej klatki schodowej, izolacja i ocieplenie posadzki, konserwacja starej więźby dachowej, dobudowanie nowej lukarny doświetlającej poddasze, ułożenie dachówki karpiówki, ułożenie instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wentylacji i ogrzewania nawiewowego, ocieplenie ścian budynku od wewnątrz, ocieplenie poddasza, budowa kominka ogrzewającego cały budynek, wstawienie nowych, drewnianych okien i drzwi, montaż okiennic, odtworzenie ceglanej podłogi na parterze, montaż podłogi drewnianej na poddaszu, odczyszczenie ceglanych filarów oraz ceglanego stropu, ułożenie płytek w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, malowanie, wyposażenie wnętrz. Ostatnim etapem było zagospodarowanie terenu przed budynkiem, budowa tarasu na skarpie z gabionów oraz piaszczysty taras przed kawiarnią a także odrestaurowanie bramy przylegającej do budynku.