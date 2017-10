Przewidziane do remontu: łazienka i WC w domu jednorodzinnym wybudowanym w latach 80. XX w. Wystrój składał się z tego, co udało się kupić w tamtym czasie. Teraz przyszedł czas na modernizację. Jesienią 2016 niewygodną łazienkę i małe WC połączyłam w jedno pomieszczenie. Łazienka miała być jasna i funkcjonalna. Wybrałam białe płytki ścienne: gładkie i lekko faliste, prostokątne, ułożone poziomo, tylko tam, gdzie było to konieczne, z białą fugą. Resztę ścian pomalowałam farbą do pomieszczeń mokrych, w kolorze cappuccino, sufit na biało. Na podłodze duże kwadraty gresu w kolorze piaskowym, ułożone w karo, z fugą w tym samym kolorze. Jedynym mocniejszym akcentem są niewielkie płytki dekoru w kolorach ziemi otaczające półkę nad umywalką, przechodzące na jedną ze ścian. Wyposażenie łazienki białe: urządzenia, grzejnik, meble. Znalazłam bardzo dobre rozwiązanie wanny: poszerzonej w części prysznicowej, z ruchomym parawanem szklanym. Wygodnie mogę korzystać z jednego i drugiego. Deszczownica i bateria przy umywalce (w komplecie z bidettą – polecam!) są idealnym rozwiązaniem. Na misce ustępowej założona jest deska wolnoopadająca. Doskonale sprawdza się ciepła podłoga (elektryczna mata grzejna pod płytkami). Zainstalowana jest wentylacja grawitacyjna i mechaniczna (włączana w razie potrzeby). Nie przepadam za ogromnymi taflami luster w łazienkach, dlatego w mojej jest niezbyt wielkie nad umywalką, z doskonale dobranym oświetleniem bocznym. Jest też oświetlenie górne (biała plafoniera). W zależności od włączonego oświetlenia mogę wyczarować odpowiedni nastrój do relaksu i odpoczynku. Całości dopełniają białe meble odpowiednio skomponowane, z dużą ilością pojemnych szafek i szuflad. Łazienka jest teraz bardzo funkcjonalnym, jasnym i przyjemnym pomieszczeniem.