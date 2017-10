Podczas poszukiwania nowego miejsca dla pracowni natknęliśmy się na suterenę przy ulicy Jaśkowa Dolina 40/4 w Gdańsku. Jest to zacna okolica, a cena przystępna, więc bez wahania zdecydowaliśmy się w niej zainstalować. 40-metrowe wnętrze w momencie zakupu funkcjonowało jako niezależne mieszkanie z osobnym wejściem. Przed wojną zajmowana przez nas część była prawdopodobnie kuchnią pałacu mieszkalnego, jakim była kamienica. Metamorfoza miała być totalna. I taka byłą. Usunęliśmy ścianki działowe z cegły na sztorc, w miejscu których wstawiliśmy stalowe belki. Zbiliśmy tynki, spod których wyszła przyzwoita cegła. To były początki pomysłu na to surowe wnętrze. Całości dopełniła betonowa posadzka pokryta przezroczystą żywicą i surowe drzwi wewnętrzne całoszklane. Stalowe regały i minimalistyczne meble były naturalną konsekwencją. Wykonaliśmy nową izolację termiczną i przeciwwodną, a także ogrzewanie podłogowe. Między sobą o miejscu mówimy, że jest w stylistyce "Basement", ale każdy widzi tu coś innego i to nam się podoba najbardziej. Projekt: MIDI Pracownia Architektoniczna