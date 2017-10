W drodze licytacji stałem się właścicielem budynku starej szkoły. Budynek jednorodzinny, parterowy nieużytkowany od czasu, kiedy była tam szkoła. Po zakupie miałem mieszane uczucia, czy dam radę, gdyż remont domu wymagał więcej pracy niż wybudowanie go od nowa, wiele osób radziło mi go wyburzyć. W pierwszym etapie prac była rozbiórka starego dachu gdyż konstrukcja była przegniata i nie nadawała się do użytku. Wymiana konstrukcji wymagała pozwolenia na budowę wiec postanowiłem podnieść budynek aby zyskać poddasze. Budynek został podniesiony o 4 pustaki i wieniec czyli ok 120 cm. Pokrycie dachu wykonane z blachodachówki modułowej Germania. W drugim etapie prac przeprowadzona została termomodernizacja budynku polegająca na wymianie okien na energooszczędne 3-szybowe oraz docieplenie budynku styropianem 15cm na którym wykonałem elewacje systemem natryskowym. Wszystkie prace wykonywałem sam z pomocą taty, teścia i wujka w każdej wolnej chwili po pracy, sobotami, w czasie urlopu :)