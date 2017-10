Mieszkanie znajduje się w starej kamienicy położonej pod Wawelem, w Krakowie. Lokal jest nieduży, ma powierzchnię 46 m2, ale wysokość 330 cm w świetle pomieszczenia pozwoliła myśleć o lokalnym nawarstwieniu funkcji użytkowych i stworzeniu antresoli. Mając na uwadze wymagania wszystkich mieszkańców uznaliśmy, że chcemy uzyskać maksimum z otwartej przestrzeni dziennej (salon) i stworzyć sypialnię na antresoli. W przestrzeni mieszkania wydzielono zatem strefy: wejściową z holem, kuchnią otwartą na salon i jadalnię, łazienkę oraz wydzielony pokój dzieci . Strefę sypialni powyżej (nad wejściem do mieszkania, kuchnią i łazienką) na antresoli podzielono na sypialnię główną (wydzieloną z przestrzeni salonu) i sypialnię dzieci (dostępną z pokoju dzieci). Warto zaznaczyć, iż z uwagi na tryb życia mieszkańców - mieszkanie nie jest zwykłym domem użytkowanym na co dzień, a jest głownie „własną przystanią”, punktem spotkań między podróżami, jednym z miejsc w przestrzeni życiowej klienta i jego rodziny. Dzięki przyjętej aranżacji przestrzeni mogliśmy na małej powierzchni wypełnić pożądany plan funkcjonalny i jednocześnie zachować przestrzenność strefy dziennej, otwierając się na niewątpliwe atuty miejsca – wysokie wnętrze, atrakcyjny balkon i duże okna oraz to, co znajduje się na zewnątrz domu. Mieszkanie zostało zaprojektowane funkcjonalnie i nowocześnie. Język artykulacji estetycznej jest zwarty i minimalistyczny, a układ przestrzeni czytelny i dopasowany do potrzeb uzytkowników.