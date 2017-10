Budynek znajduje się we wsi Mikaszówka w sercu Puszczy Augustowskiej nad zabytkowym Kanałem Augustowskim. Kanał wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi, ale także najbliższe otoczenie podlegają ochronie konserwatorskiej. Dlatego też budynek mimo słabego stanu technicznego nie mógł być rozebrany a jedynie remontowany i ewentualnie przebudowany. Ponadto należało go dostosować do potrzeb Właścicieli, a przede wszystkim przywrócić mu dawne piękno, którego pozbawiły go liczne przebudowy. W tym celu zrobiliśmy całkowicie nowy układ wnętrz, uwzględniający łazienki, salon z dużymi przeszkleniami za którymi roztacza się widok na Kanał. Powstał projekt a następnie rozpoczęto prace w trakcie których rozebrano przybudówki i dach. Niezbędnym okazała się wymiana fundamentów. Wykonano nowy dach który pokryto wiórem osikowym charakterystycznym dla tych okolic. Wykonano nowe szalowania ścian wraz z opaskami i okiennicami ozdobionymi w sposób charakterystyczny dla Suwalszczyzny. Wewnątrz wykonano nowe tynki, sufity, podłogi, wszystko w sposób nawiązujący do tradycyjnych wiejskich rozwiązań. Wewnątrz powstał nowy piec kaflowy i takaż kuchnia. Przy tych wszystkich pracach zatrudniliśmy wielu tradycyjnych rzemieślników: cieśli, stolarzy, zdunów, kowali, wytwórców gontu i snycerzy. Obok domu była piwnica, w której obłożyliśmy ściany cegłą i wykonaliśmy nowe sklepienie i nowe schody. W ten sposób Właściciele uzyskali wygodne, spełniające wszelkie współczesne wymagania siedlisko, które jest doskonale wpasowane w krajobraz Puszczy Augustowskiej.