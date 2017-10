W naszym mieszkaniu z antresolą nagle zaczęło brakować miejsca, a więc postanowiliśmy zagospodarować przestrzeń, która była pusta, i tak zbudowaliśmy dodatkowy pokój, który aktualnie jest naszą przytulną sypialnią. Prace polegały na zbudowaniu dodatkowego pomieszczenia, przebieg widoczny jest na zdjęciu. Zajęła się tym ekipa remontowa, natomiast całe wnętrze zostało zaprojektowane i wykonane przeze mnie. Wymarzyłam sobie, aby mieć takie małe, białe pudełko, dlatego zarówno ściany, jak i podłoga z pyty wiórowej zostały pomalowane na biało. Rama od łóżka zrobiona jest również własnoręcznie z desek w naturalnym kolorze. Zagłówek wydawał się zbyt przytłaczający do tego wnętrza, dlatego postawiłam na ścienną galerię z grafikami, ciekawymi sentencjami oraz naszymi inicjałami. Ciekawe oświetlenie idealnie pasuje do dywanu z tym samym wzorem. Do przechowywania służy komoda z sieciówki. Obok niej stoi własnoręcznie zrobione siedzisko ze skrzynki. Całość dla nas jest azylem, miejscem odpoczynku i wymarzoną sypialnią! Więcej: Przebieg remontu: http://www.mojemieszkaniemarzen.pl/2017/02/remont-spenienie-marzen-czy-najgorszych.html Po remoncie: http://www.mojemieszkaniemarzen.pl/2017/03/sypialnia-na-poddaszu-czyli-nasze-nowe.html W innej odsłonie: http://www.mojemieszkaniemarzen.pl/2017/05/rozowo-mi-czyli-przygotowania-do-lata-w.html Aktualnie bierzemy się za kuchnię! Trzymajcie kciuki!