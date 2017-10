Remont był wykonany w domu po dziadkach mojej żony. Wszystkie prace wykonałem sam, chociaż z zawodu jestem elektrykiem. Przebudowa objęła dobudowę tarasu wraz z głównym wejściem, które wcześniej znajdowało się w innym miejscu. Otwory okienne także zostały przebudowane, czyli doszło kilka okien, a pozostałe powiększyliśmy, ponieważ rozmiary pierwotnych otworów daleko odbiegały od współczesnych standardów. W środku ściany zostały skute do gołej cegły. Instalacje wymieniono na zupełnie nowe. Zainstalowałem ekologiczny piec peletowy. Wykonanaliśmy nowe tynki, posadzki, sufity podwieszane i liczne zabudowy z płyt g-k. Wyburzyłem także liczne ścianki działowe, dzięki czemu zyskaliśmy dużą kuchnie z otwartym salonem. W domu znajdowały się dwa piece kaflowe, które usunąłem. Łazienkę zrobiłem w miejscu kotłowni, przez co zyskaliśmy większą przestrzeń (7,7 m2) i okno, którego w poprzedniej łazience nie było (powierzchnia pierwotnej łazienki wynosiła 2,5 m2). Na zewnątrz taras nadał domowi uroku, a elewacja pozwoliła zapomnieć, jak stary jest to dom i jak wiele przeróbek zostało w nim wykonanych. Wnetrze urządzililiśmy w nowoczesnym stylu skandynawskim, w odcieniach bieli i szarości. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów, ponieważ wszystko udało nam sie wykonać bez projektanta, sami przebudowaliśmy dom i wymyśliliśmy wszystkie aranżacje.