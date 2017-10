Celem przebudowy XIX-wiecznego budynku dawnej famuły było uzyskanie mieszkania dla pary młodych ludzi. Zaplanowano niewielką przebudowę należącego do inwestorów fragmentu istniejącego obiektu z zamiarem uzyskania części mieszkalnej o powierzchni 90 m2. W wyniku przeprowadzonych oględzin okazało się, że konieczne jest rozebranie starej dobudówki, której stan techniczny oraz gabaryty nie pozwalały na stworzenie optymalnych warunków mieszkalnych. Zastąpiono ją nową zabudową. Zgodnie z życzeniem inwestorów miała to być nowoczesna forma, pasująca do gustu i stylu życia młodych, odważnych ludzi. W ten sposób powstała koncepcja zestawienia kontrastowej, prostopadłościennej bryły z tradycyjną zabudową dawnego miasteczka przemysłowego. Dla uwypuklenia różnic dawną część zaprojektowano jako białą, nową zaś jako czarną. Dodatkowo przeprojektowano układ funkcjonalny obiektu tak, aby pasował do obecnych standardów i oczekiwań właścicieli. W nowej części znalazły się kuchnia i salon z dużym oknem, otwierającym widok na zapomniany ogród i umożliwiającym wyjście na zadaszony taras. Kuchnię zaprojektowano tak, aby była połączona bezpośrednio z salonem, stwarzając wiele możliwości aranżacyjnych. Kuchnia posiada także wyjście bezpośrednio na taras oraz okno pozwalające kontrolować wejście na posesję i do obiektu. W bezpośrednim sąsiedztwie furtki, w istniejącej części, umiejscowiono przedsionek z zadaszoną strefą wejściową. W starej części znalazła się także łazienka, sypialnia i kotłownia oraz WC dla gości. Część istniejącą przebudowano w niewielkim stopniu, nie naruszając zasadniczych elementów budynku. W ten sposób udało się uzyskać ciekawe połączenie nowoczesności, elegancji i tradycji odpowiednie dla przebojowych inwestorów.