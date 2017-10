Remont naszego 60-letniego domu planowaliśmy od kilku lat. Zawsze chcieliśmy mieć duży salon z częścią wypoczynkową i jadalnianą oraz naszą własną kuchnię, ale wiedzieliśmy że to "gruba" robota. W maju tego roku rozpoczęliśmy przygotowywania, a w czerwcu remont, który zakończył się w połowie września, bo wszystko robił mój mąż z teściem. Zaczęło się od zrywania boazerii oraz paneli ściennych, ale okazało się, że tynk pod nimi jest tak słaby, że trzeba było skuć wszystko do surowej cegły. Kolejnym krokiem było burzenie ściany między dwoma pokojami i montowanie sporej belki stalowej, ponieważ była to ściana nośna. Postanowiliśmy wymienić instalację elektryczną w pokojach i kuchni, gdyż na tym etapie szkoda byłoby tego nie zrobić. Następnie było tynkowanie oraz kładzenie płyt kartonowo-gipsowych, a także podwieszanie sufitów. Gdy zerwaliśmy podłogę okazało się, że pomiędzy pokojami i kuchnią nie ma równych poziomów, a właściwie każdy jest inny, więc trzeba było jedną podłogę skuć, a następnie zrobić wylewkę wyrównującą . Gdy ściany były już gładziutkie, zaczęło się gruntowanie wszystkich powierzchni kuchni i salonu, kafelkowanie podłogi w kuchni, malowanie wszystkich ścian i układanie paneli w salonie. To był już prawie koniec (uff), teraz cierpliwie czekaliśmy na montaż mebli kuchennych oraz aranżowaliśmy wnętrze salonu. Nie jest w pełni umeblowany, bo trochę nas ten remont kosztował, ale powoli... do przodu.