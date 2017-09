Bardzo dużym wyzwaniem w remoncie mojego mieszkania był wymyślony przeze mnie i moją narzeczoną projekt oświetlenia sufitu w salonie, a dokładnie obniżenie sufitu nie w całym pomieszczeniu (ponieważ jest to salon z aneksem kuchennym, a chcieliśmy obniżyć sufit tylko w części salonowej, żeby to estetycznie wyglądało). Najpierw stworzyliśmy na kartce plan tego, jak ma wyglądać taki sufit, a potem odrysowaliśmy to lekko ołówkiem z odpowiednimi pomiarami na suficie. Projekt przewidywał 3 tunele, a w każdym po 3 tuby oświetlające daną część pokoju. Prace remontowe zakończyły się powodzeniem, czego efekty można ocenić na zamieszczonych zdjęciach. Dodam na koniec, że nieodłącznymi elementami w tych pracach i niezbędnymi do realizacji były regipsy, profile, oraz odpowiednia prace manualne z narzędziami :)