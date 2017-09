Dom został kupiony w stanie wymagającym generalnego remontu zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Termomodernizację budynku wynkonaliśmy po wcześniejszym kompleksowym remoncie wnętrza i zakończyliśmy ją na początku września 2017 roku. Dom jest typowym domem bliźniakiem "kostką" z lat 80. Chieliśmy nadać mu nowocześniejszy wizerunek, dlatego musieliśmy dokonać wielu zmian. Zaczęliśmy od usunięcia drzewa, które rosło zbyt blisko domu i zagrażało bezpieczeństwu. Następnie zajęliśy sie oknami i powiększyliśmy dwa otwory okienne aż do ziemi (od frontu domu na parterze) oraz jedno w sypialni na piętrze. Do tego dobudowaliśmy taras nad garażem (gdyż wcześniej był to zwykły balkon). Zamontowaliśmy nowe barierki i szyby mleczne, dzięki czemu powstał duży taras i jednocześnie zyskaliśmy bardzo jasny i duży salon wewnątrz domu. Wymieniliśmy starą bramę garażową, delikatnie poszerzyliśy otwór i zamontowaliśmy nowoczesną, automatyczną bramę na pilot z czujnikiem ruchu dla bezpieczeństwa. Zmieniliśmy także kształt okien łazienkowych na wyższe i prostokątne. Cały dom następnie ociepliliśmy na nowo i firma remontowo- budowlana wykonała nam nową elewację wg naszego projektu. Wymienione także zostały rynny oraz podbitka dachowa tak, aby kolorystycznie pasowała. Wcześniej podbitka była biała i z plastiku, zrobiliśmy metalową w kolorze grafitowym oraz brązowe rynny wykonane z plastiku wymieniliśmy na metalowe, także grafitowe. Dół budynku obłożyliśmy płytką elewacyjną w kolorze idealnie zgranym z kolorem ogrodzenia. Zmieniliśmy także drzwi, które były stare i zniszczone, przy okazji likwidując znajdujące się obok okienko. Zamontowaliśmy szerokie drzwi z lustrami oraz z możliwością otwierania bocznego panelu, w razie gdybyśmy potrzebowali je otworzyć szerzej.