Trzeba robić to, co się ma w sercu, i czekać na swój czas – może nadszedł właśnie mój czas – pomyślałam i zaczęłam remont. Miało to być tylko doprowadzenie do porządku starej chałupki, ale dzięki całemu sercu włożonemu w przemianę wyszło nieoczekiwanie, jak na załączonym obrazku. Dom nie tylko stał się moją wielką dumą, lecz także pyszni się w słońcu ku uciesze sąsiadów. Nie odstrasza, ale przyciąga wzrok przechodniów. Jest dowodem na to, że warto mieć marzenia i przede wszystkim je spełniać.

Wykonane roboty obejmowały m.in. dach: konstrukcja drewniana została wzmocniona deskami o grubości 4 cm, zrobiono nowe łaty. Na pokrycie zastosowano blachę trapezową T-18 DR połysk 8004. Zrobiono nowe obróbki blacharskie i podbitkę. Podłączono prąd i wymieniono elektrykę, wstawiono nowe gniazda i lampy zewnętrzne. Wymieniono wszystkie okna i drzwi. Dom ocieplono z zewnątrz (zgodnie z zasadą płaszczyk zakładamy na sweterek, a nie na odwrót) zrobiono dylatację, na listwach została założona płyta OSB. Wszystko pomalowano gruntem i farbą silikonową.

Jasny jaśmin na elewacji, oliwka na filarkach narożnych oraz obramowaniach okien i otworów drzwi wejściowych i tarasowych kontrastująca z kawową podmurówką sprawiły, że chałupce dodano charakteru i wdzięku. Dołożono jeszcze wąskie daszki z blachy płaskiej koloru orzech na styku ścian z podmurówką. Z takiej samej blachy zrobiono również parapety i całość nabrała wyrazistości. Podmurówka została poprawiona i domurowana, a wszystko zostało wyrównane styropianem, klejem zagruntowane i pomalowane farbą silikonową. Położono kostkę brukową dookoła domku oraz na tarasie od strony ogrodu. Czeka mnie jeszcze dużo pracy wewnątrz, jednak projekt mam już w głowie i może wkrótce podejmę wyzwanie, jeśli siły i fundusze pozwolą.