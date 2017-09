King's Fellow / Sąsiad Króla to kawalerka inspirowana stylem królewskim. Położenie nieopodal Wawelu w zabytkowej kamienicy od razu zrodziło pomysł na aranżację tego wnętrza. Celem było uzyskanie retro klimatu z odrobiną bajkowej scenerii a wszystko miało nawiązywać do stylu Royal. Użyte materiały to oryginały z poprzedniej epoki: czechosłowacka ścianka-kwietnik Halabala, 100-letnie kafle z pieców kaflowych, meble vintage, oświetlenie. Mały metraż wymusił likwidację ścian działowych, aby otworzyć przestrzeń. Przy ograniczonym budżecie większość prac wykonaliśmy sami, różowa boazeria angielska zaprojektowana i zamontowana została przez nas. Bajkowy klimat dopełniły tapety zaprojektowane przez polską firmę White Fox. Zakres przeprowadzonych prac:

- burzenie ścian działowych (pokój, kuchnia, drzwi kuchnia + pokój)

- postawienie nowej ścianki działowej wchodzącej w system kuchenny

- skucie podłogi w całym mieszkaniu i łazienki

- skucie płytek w kuchni i łazience

- montaż nowej podłogi oraz płytek

- montaż i produkcja boazerii angielskiej

- montaż kafli piecowych na ścianę w kuchni i pod oknem

- montaż kuchni

- malowanie ścian

- tapetowanie salonu

- montaż tapety w systemie mokrym (łazienka)

- montaż brodzika podtynkowego

- wymiana i przeróbki hydrauliki

- instalacja ścianki Halabala oddzielającej łóżko sypialniane od części dziennej

- montaż elektryki

- wymiana armatury łazienkowej i kuchennej

- nowe oświetlenie