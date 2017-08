10 lat temu wprowadzaliśmy się do naszego domu. Kuchnię zabudowała nam mała firma rodzinna z Bytomia Odrzańskiego. Stolarze zdziwieni byli trochę kolorem, jaki wybraliśmy z mężem. Ale wykonali nam piękną kuchnię bukową w kolorze... zieleni. Zmiana kolorystyki "chodziła za mną" już od dłuższego czasu. Wprawdzie malowanie mebli nie jest mi obce, ale bałam się, że coś zepsuję. Zadzwoniłam więc do tej samej firmy, która wykonała kuchnię. Okazało się, że pamiętają naszą zieloną kuchnię... Dziś kuchnia jest już zupełnie inna. Kiedy znajomi pytają nas, gdzie zamawialiśmy meble, mając na myśli jakiś sieciowy sklep, odpowiadamy, że sam prezes pewnej firmy przyjechał nadzorować montaż. Do tego uszyte przeze mnie zasłonki i mam naprawdę nową kuchnię.