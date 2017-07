Ta stara chałupa to dom po naszych pradziadkach. Zamieściliśmy dodatkowo dwa stare zdjęcia na tle domu z tamtych lat. Sad jak z Czechowa, ale dom do generalnego remontu, w połowie ceglany a w połowie z beli zjedzonych przez mrówki. Zaczęliśmy od odsłonięcia drewnianego sufitu chałupy, wszystkie ściany zostały skute z gliny i zaimpregnowane. We wszystkich pokojach została położona drewniana podłoga (wcześniej był lepik i dziurawa podłoga). Została założona w całym domu nowa instalacja elektryczna. Ponieważ dom był przez lata niezamieszkały wprowadziły się do niego mrówki, które zjadły od spodu 1/3 chałupy, także belki były do wymiany. Został wykonany całkiem nowy ganek, poprzedni chylił się ku ziemi. Zostały wymienione okna na nowsze, a w jednym pokoju wykuliśmy nowy otwór na okno, doświetlając tym samym zaciemnione pomieszczenie. Na dachu zamontowaliśmy kominy, a ze starego komina pozbyliśmy się szerszeni (podziękowania dla strażaków). Ponieważ wymieniając dolne belki, widać było i pustaki i cegły całość domu obiliśmy deskami, aby miał jednolity wygląd. Z zewnątrz chałupa została pomalowana dobrym impregnatem. Zostały zrobione też drugie drzwi, aby wejście było z dwóch stron. Ze starego pomieszczenia, gdzie za czasów pradziadków stał baran zrobiliśmy łazienkę. Dom po remoncie stał się miejscem wypadowym dla rodziny. Ewa & Tomek