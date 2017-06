Ważną częścią a nawet najważniejszą jest serce domu czyli kuchnia. W moim przypadku jest to aneks kuchenny otwarty na salon. Marzyłam o tym aby każde pomieszczenie stanowiło integralną cześć całego domu. Nie wyobrażałam sobie domu bez ciepłego akcentu drzewa, dlatego też postawiłam na panele podłogowe w kolorze dębu V-fuga z strukturą drewna (dla mało obeznanych nie do odróżnienia od desek) W części kuchennej i jadalnej położyłam płytki imitujące drewno firmy Paradyż. Nie lada wyzwaniem było znalezienie odcienia takiego jak panele aby stanowiły jedność, ale udało się. Kolor drewna połączyłam z odcieniami szarości dodatków, betonem architektonicznym na ścianie, który nadał surowego klimatu pomieszczeniu. Mimo to i tak jest bardzo przytulnie. Kominek na wkładzie Maja został zaprojektowany przeze mnie na własne potrzeby (prosty w formie z dodatkiem granitu), a wykonany przez doświadczonego zduna. Aneks kuchenny wykonany na miarę przez stolarza według własnego projektu (rozmieszczenie szafek, kolorystyka, uchwyty). Fronty wykonane zostały z MDF lakierowanego dzięki czemu światło jest odbijane od szafek. Salon jest zlokalizowany od strony północnej dlatego też zależało mi, aby salon był jasny i przestronny. Zrezygnowałam z wyspy na poczet stołu z uwagi na większą przestrzeń.