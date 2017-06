Mieszkamy w niewielkiej wsi tuż za Krakowem, na trasie prowadzącej do Ojcowskiego Parku Narodowego. Nasz dom leży na sporej działce, której północna część była nieco zapuszczona. Po tej stronie ogrodu stała od zawsze murowana szopa na narzędzia nazywana przez nas Małym Domkiem. W zeszłym roku postanowiliśmy odgracić Mały Domek i przerobić go na studio mieszkalne. Wyzwaniem było zmieścić wszystkie potrzebne wygody, ponieważ powierzchnia Domku to tylko 24 m2. Postanowiliśmy zdobyć dodatkową przestrzeń, burząc część strychu i tworząc sypialną antresolę. Od zewnątrz jedyną modyfikacją bryły było dostawienie ganku wejściowego, swobodnie nawiązującego do form lokalnych. Wybór materiałów także był inspirowany kolorystyką ojcowską: czerwony dach, biały tynk oraz okładzina z ciemnego drewna. Ogród to nasz powód do dumy, dlatego chcieliśmy by Mały Domek szczodrze otwierał się na bujną zieleń. Tym samym Domek dysponuje dobudowanym tarasem oraz szerokim oknem/przejściem do salonu pozwalającym cieszyć się ogrodem nie wstając z kanapy. Samo wnętrze podzielone jest teraz na 3 strefy: 1)wejście oraz łazienkę pod antresolą 2)kuchnię z kącikiem jadalnym połączone z pokojem dziennym 3)sypialnię na antresoli. W tak małej przestrzeni kluczową decyzją było umiejscowienie schodów na antresolę. Postanowiliśmy umieścić je centralnie, okręcając wokół nich skromny plan i tym samym dzieląc wizualnie przestrzeń na wspomniane strefy. Dysponując ograniczonym budżetem zdecydowaliśmy nadać wnętrzu rustykalny urok - na główną paletę składają się drewno, biel oraz żeliwne wykończenia. Choć była to nasza pierwsza przebudowa, bez profesjonalnego architekta, dowodem na udaną realizację są liczni goście.