Mieszkanie w kamienicy, przy głównym deptaku kupiłam okazyjnie, od serdecznej przyjaciółki. Koszty remontu były bardzo duże a środki na jego wykonanie mizerne, przez to musiałam pójść na wiele kompromisów ale niczego nie żałuję. Ściany i sufity nie są pokryte gładzią, zostawiłam je w oryginalnym stanie, tylko umyłam i pomalowałam. Parkiet został delikatnie przeszlifowany papierem ściernym i pokryty farbą do podłóg w kolorze szarym. Nowa glazura jest tylko w łazience, w starych płytkach uzupełniłam tylko braki i pomalowałam farbą do kafli. Mieszkanie umeblowałam korzystając z promocji w meblowej sieciówce i szperając po wystawkach. Na przykład regał w pokoju wykonałam z najtańszych szafek na buty, skróciłam nogi i postawiłam jedną na drugiej. Kinkiety w przedpokoju są z stojaków na noże, dają bardzo przyjemne i nastrojowe światło. Na jedną ze ścian przykleiłam korkową okładzinę wyciszającą pod panele, zasłony zrobiłam z anielskich włosów i hinduskich sari. Bardzo lubię sztukę dlatego też na ścianach są przymocowane specjalne półeczki do ustawiania obrazów i rysunków. Peace&Love Mila

Dodatkowy plik: rzut mieszkania >>>