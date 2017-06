Remont pokoju dziennego z aneksem kuchennym powiązany był z przearanżowaniem funkcjonalnym całego mieszkania. W miejscu dotychczasowej sypialni i korytarza powstała wielofunkcyjna przestrzeń z miejscem do przechowywania, przygotowywania i spożywania posiłków wraz przestrzenią relaksu. Prace budowlane obejmowały wyburzenie ściany działowej, zmiany w instalacji elektrycznej, wykonania gładzi, dodanie pionów wentylacji grawitacyjnej oraz zcyklinowanie podłogi. Całość utrzymana jest białej kolorystyce z drewnianą posadzką i czarnymi akcentami. Marzeniem inwestora (architekta) było posiadanie wielofunkcyjnej wyspy kuchennej będącej swoistym "mostkiem kapitańskim". Pracując przy wyspie możliwe jest utrzymywanie kontaktu z rodziną czy gośćmi, jednocześnie przygotowując potrawy wraz z podziwianiem panoramy Warszawy. Elementem ocieplającym wnętrze jest klasyczna dębowa posadzka układana w mozaikę, jak również stół jadalny, przynależący do strefy wypoczynkowej. Kształt zabudowy meblowej wykonywanej na wymiar nawiązuje do skosów istniejącego poddasza. Zamierzeniem było, aby ściany i zabudowa wykończone były w taki sposób, gdzie główne linie w przestrzeni dziennej tworzą zrównoważoną i otwartą przestrzeń. Czarny piekarnik idealnie pasuje kolorystycznie do zabudowy meblowej kuchni. Integralnym elementem wyposażenia wnętrza jest sam w sobie piękny, mocowany na ścianie rower, co pokazuje podejście architekta do projektowania funkcjonalnego, a zarazem atrakcyjnego wizualnie.