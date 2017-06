Mój projekt łazienki na poddaszu czekał na realizację przez 4 lata. W tym czasie wielokrotnie zmieniałam koncepcję, nie byłam gotowa do rozpoczęcia realizacji, czułam że to co sobie wyobrażam nie do końca jeszcze mnie satysfakcjonuje. W lutym podjęliśmy z mężem decyzję, że rozpoczynamy realizację i zobaczymy jak to będzie... Niestety nie obeszło się bez przeróbek hydraulicznych, kucia posadzki i kurzu w całym domu z racji ulokowania łazienki na poddaszu. Wybór kafli i całej armatury nie zajął nam wiele czasu. Dłuższą chwilę poświęciliśmy dla ściany przy której miała się znaleźć wanna wolnostojąca. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na winylową fototapetę 3D imitującą krople wody i nie żałujemy. Efekt zaskoczył nas samych. Realizację wykonaliśmy sami przy znacznym (większościowym) udziale niezastąpionego taty, który cierpliwie znosił moje uwagi i zmiany koncepcji. W tym miejscu jeszcze raz ogromne podziękowania i słowa uznania tato! Po 4 latach oczekiwania stwierdzam, że było na co czekać ...