Remont domu jednorodzinnego z lat 70-tych. Lista prac jest długa i kręta :). Podczas remontu zostały wyeksponowane stalowe elementy konstrukcyjne, aby poczuć klimat industrialny nowoczesny, a takiego ciężko było szukać w domu z lat 70-tych. Sufit oraz podłoga zostały obłożone deską, aby dodać ciepłego klimatu. Elementy nośne oraz komunikacyjne zostały obłożone cegłą klinkierową. Stare wylewki zostały zerwane, a w miejscach płytek zastosowane zostało ogrzewanie podłogowe. W strefach gdzie jest deska zastosowane zostały tradycyjne grzejniki. Wszystkie instalacje, tynki, wylewki, stolarka okienna zostały wymienione na nowe. Komunikacja pomiędzy salonem a kuchnią i schodami zostały powiększone, co wymagało wzmocnienia konstrukcji (stalowe dwuteowniki) które zostały wyeksponowane i pomalowane czarną matową farbą. Budowa kominka oraz powiększenie przeszkleń miało na celu stworzenie ogrodu zimowego. Betonowe schody zostały wyburzone i zastąpione schodami o konstrukcji stalowej, również w kolorze czarny mat. Parapety, podłoga oraz schody obłożone zostały szczotkowanym jesionem. W kuchni pojawiły się dodatkowe okna, co daje możliwość mamie dwójki dzieci obserwacje swoich pociech przy kreatywnych zabawach przy fontannie :). Zastosowanie drewna na suficie było wielkim eksperymentem ponieważ zastosowanie powszechnych rozwiązań tj płyty GK wydawały mi się zbyt banalne i nudne :) Moim zgłoszeniem chciałbym zachęcić czytelników do odważnych eksperymentów i działania w zakresie remontów własnych domów i mieszkań :)