Został zmieniony układ funkcjonalny i komunikacyjny. Wąskie schody zostały wyburzone, a w ich miejsce na nowych stropach stanęła łazienka. Z kolei w miejscu łazienki, która została wyburzona wraz ze stropem, powstała stalowa konstrukcja schodów obłożona szczotkowanym jesionem. Zachodnia zewnętrzna ściana budynku na poziomie drugiej kondygnacji została wyburzona i od strony salonu całkowicie przeszklona tworząc ogród zimowy. Budynek nie posiadał okien od strony południowej, co powodowało, że było bardzo ciemno. Zostały więc wykonane po dwa otwory okienne na każdej kondygnacji, co znacznie rozjaśniło wnętrza. Dodatkowo zdecydowałem się na umieszczenie okna dachowego 150x150 na klatce schodowej, co poskutkowało wyjątkowo dużą ilością światła, które to opada z ostatniej kondygnacji (3) aż na sam parter. Piwnice zostały pogłębione i wyizolowane, ponieważ pierwotna ich wysokość nie pozwoliła na wygodne użytkowanie. W podziemiu zostały dobudowane dodatkowe pomieszczenia tj: gabinet, warsztat oraz podziemna strefa sportu i rekreacji. Od strony ulicy stary balkon został rozbudowany i zadaszony. Dało to możliwość zagospodarowania kolejnego pomieszczenia, w tym przypadku garderoby. Zmiana konstrukcji budynku wymagała użycia konstrukcji stalowej, którą to postanowiłem wyeksponować. Dach przed remontem miał spadki do wewnątrz budynku, co było problematyczne w okresach zimowych, gdzie zalegający śnieg blokował swobodne odprowadzanie wody z dachu budynku. Zdecydowałem się przebudować dach na jedno spadowy o minimalnym spadku, aby nie utracić wyglądu domu z płaskim dachem. Chciałbym tą realizacją zainspirować właścicieli tzw. kostek do działania i przyczyniania się do zmiany krajobrazu naszych miast.